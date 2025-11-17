Изгнание Ферги: куда собралась бежать из Британии бывшая герцогиня Йоркская

Сара Фергюсон / © Associated Press

Недавно король Чарльз III направил уведомление о выселении из Royal Lodge его брата бывшего принца Эндрю и его экс-жены Сары Фергюсон. Пока Эндрю, как сообщается, переселяют в дом в поместье Сандрингем в Норфолке, Саре Фергюсон, как сообщается, предоставлена ​​возможность самостоятельно организовать свой переезд. Но проблема в том, что идти Саре некуда, а коттедж Аделаида, откуда недавно переехали принц и принцесса Уэльские, бывшей герцогиней предоставлять отказались.

По данным Daily Mail Ферги «готовится бежать из Великобритании и обменять Виндзор на особняк своей дочери стоимостью 3,6 миллиона фунтов стерлингов в „европейском Хэмптоне“ на атлантическом побережье Португалии этой зимой».

Принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк владеют недвижимостью в Португалии, поэтому вполне логично, что Сара может переехать к дочери и пожить немного там, пока ситуация в Британии не успокоится.

«Между тем, инсайдер сообщил изданию Express: „Как долго она пробудет здесь, никто не знает, но если это надолго, я могу гарантировать, что она хорошо впишется в светскую жизнь. Десятки знаменитостей и голливудских звёзд скупают недвижимость в этом районе“.

Напомним, недавно стало известно, что Сара столкнулась с новым ударом. Ее последняя детская книга была отменена еще до выхода в свет на фоне скандала, связанного с ее связью с покойным осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном. Сара должна была выпустить свою книгу «Флора и Ферн: Доброта на пути» 9 октября, но в начале прошлой недели детская книга больше не доступна для предзаказа, а издательство подтвердило, что она снята с продажи.

Недавно, напомним, мы рассказывали о секс-скандале, который разрушил жизнь Сары Фергюсон.