Изгнание Ферги: стало известно, куда может уехать из Британии мама принцесс Беатрис и Евгении

Сара Фергюсон / © Associated Press

Бывшая герцогиня Йоркская теперь лишена титулов и фактически бездомна после того, как король лишил ее и ее бывшего мужа титулов, а также вынудил их покинуть свой дом, Ройал-Лодж в Виндзоре, где они жили с 2008 года.

Эндрю Маунтбаттен-Виндзор нашел убежище в одном из королевских домов в поместье Сандрингем, но его экс-жена не переехала туда вместе с ним. Издание Daily Mail предполагает, что Сара Фергюсон, возможно, переезжает в Австралию, где живет ее сестра, Джейн Фергюсон Людеке.

Ребекка Инглиш, редактор издания, сказала: «Хотя никто не говорит, куда она направляется, поездка в Австралию, чтобы навестить свою сестру Джейн, куда она часто ездила, чтобы „зализать раны“, вполне может быть вероятной».

Также сообщается, что Сара уезжает ненадолго и полна решимости вернуться в Великобританию и найти жилье в районе Виндзора, которое может купить или арендовать.

Ранее сообщалось, что благотворительная организация Сары Фергюсон закрывается и больше не будет работать.