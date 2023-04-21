Изгнанный принц: стало известно, от кого Гарри может получить поддержку на коронации Чарльза

Принц Гарри будет присутствовать на коронации Чарльза и Камиллы 6 мая один, без своей супруги Меган, герцогини Сассекской. Вероятно, принц нервничает, так как это будет его первая встреча с семьей после того, как он выпустил свою книгу мемуаров.

У Гарри уже был телефонный разговор с его отцом, королем Чарльзом. Однако он вряд ли может рассчитывать на поддержку брата, принца Уильяма. Между ними пропасть, и принц Уэльский не настроен мириться с младшим братом в день коронации их отца.

Принц Уильям и принц Гарри / Фото: Associated Press

В то же время принц Гарри может рассчитывать на поддержку своих двоюродных сестер - принцессы Евгении, с которой он дружен, и Зары Тиндалл, с которой они с Меган общались, когда приезжали на празднование платинового юбилея королевы Елизаветы II в июне 2022 года.

Приближенный к Чарльзу говорят, что король очень хочет, чтобы Гарри присутствовал на таком важном для него мероприятии, ведь принц воспитывался в семье, где с детства ему говорили о том, что его долг превыше всего.

Король Чарльз III и принц Гарри / Фото: Associated Press

Недавно стало известно, на что обиделась на Гарри королева Камилла и почему на коронации между ними будет напряженность.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что будет происходить в день коронации Чарльза и Камиллы и чего ожидать публике.

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