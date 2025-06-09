Излучала нежность и элегантность: рассматриваем наряд 10-летней принцессы Монако Габриэллы

Принцесса Габриэлла / © Getty Images

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена первая леди Брижит Макрон посетили Монако с двухдневным государственным визитом. 7 июня пару торжественно встретили князь Альбер II и княгиня Шарлин. Также на мероприятии к ним присоединились и их дети — близнецы принцесса Габриэлла и принц Жак. Эта теплая встреча прошла в почетном дворе княжеского дворца в Монако.

Княгиня Шарлин, князь Альбер, Брижит Макрон, Эмманюэль Макрон, принцесса Габриэлла, принц Жак / © Getty Images

Однако если первая леди носила в тот день элегантный костюм от своего любимого бренда Louis Vuitton, то княгиня отдала предпочтение другой культовой французской марке Dior. Шарлин сочетала жакет бирюзового цвета с короткими рукавами и пуговицами с идеально скроенными и сидящими на ней белыми классическими брюками. Образ княгиня Монако дополнила прической из убранными назад волосами, лаконичными серьгами в ушах и белыми туфлями-лодочками.

Княгиня Шарлин, принцесса Габриэлла / © Getty Images

Но не только первая леди и княгиня были в центре внимания, а и маленькая принцесса Габриэлла, которая появилась на встрече в нежном белом платье со складками на юбке. Волосы девочки собрали в романтическую прическу с заколкой, а обула она белые туфли на липучках.

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Княгиня Шарлин, Брижит Макрон, принцесса Габриэлла, принц Жак / © Getty Images

Напомним, что принцесса родилась 10 декабря 2014 и на две минуты старше своего брата-близнеца, но несмотря на это все равно вторая в очереди на трон Монако.