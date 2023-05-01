Изменила любимому бренду: Брижит Макрон в элегантном пальто за 3 тысячи евро пришла на футбольный матч

Первая леди Франции обожает Модный дом Louis Vuitton и почти каждый ее выход состоит из вещей этого бренда. Но на этот раз Макрон решила надеть пальто от другого бренда.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон посетили финальный матч Кубка Франции по футболу между "Нантом" и "Тулузой", состоявшемся на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дене, близ Парижа. Супруги на трибунах наблюдали за игрой.

Эммануэль и Брижит Макроны / Фото: Associated Press

Первая леди выглядела роскошно. На ней было элегантное шерстяное пальто прямого кроя бежевого цвета от бренда Balmain с золотыми пуговицами. Его стоимость составляет 3 тысячи евро.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Под верхней одеждой на Брижит был черный наряд. Миссис Макрон сделала объемную прическу и насыщенный макияж смоки-айс. На пальцах у нее было несколько колец с камнями.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Эммануэль предпочел классический черный костюм, белую рубашку и черный галстук.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Напомним, на национальной конференции по вопросам инвалидности в Елисейском дворце Брижит появилась в белой рубашке и бежевом брючном костюме от Louis Vuitton.

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