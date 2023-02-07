Изобретательно: невеста придумала способ, чтобы узнать, как будет выглядеть в своем свадебном платье

Одно из преимуществ иметь близнеца - меняться с ним местами.
Часто невесты сомневаются при покупке свадебного платья - правильный ли они делают выбор, хорошо ли будут смотреться в этом платье на церемонии. Но девушке из США по имени Дженнифер Вирт в этом плане очень повезло - у нее есть сестра близнец Ли, которая как две капли воды на нее похожа.
В сентябре 2022 года возлюбленный Дженнифер, американский баскетболист Кори Кисперт, сделал ей предложение, после чего она отправилась на поиски того самого наряда. В одном из магазинов она попросила надеть наряд, который ей понравился, сестру-близнеца, чтобы оценить платье со стороны, а видео разместила в TikTok, и оно стало вирусным.
"Вы заставляете своего близнеца примерить свадебные платья на встрече, чтобы посмотреть, как они смотрятся на вас со всех сторон", - говорится в видео.
@wirth_twins Perks if being a twin part 918377 #twins #twinsisters #weddingdress #twinperks ♬ original sound - Layde_Shy
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