Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Изобретательно: невеста придумала способ, чтобы узнать, как будет выглядеть в своем свадебном платье

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
535
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Изобретательно: невеста придумала способ, чтобы узнать, как будет выглядеть в своем свадебном платье

Фото: www.credits

Одно из преимуществ иметь близнеца - меняться с ним местами.

Часто невесты сомневаются при покупке свадебного платья - правильный ли они делают выбор, хорошо ли будут смотреться в этом платье на церемонии. Но девушке из США по имени Дженнифер Вирт в этом плане очень повезло - у нее есть сестра близнец Ли, которая как две капли воды на нее похожа.

В сентябре 2022 года возлюбленный Дженнифер, американский баскетболист Кори Кисперт, сделал ей предложение, после чего она отправилась на поиски того самого наряда. В одном из магазинов она попросила надеть наряд, который ей понравился, сестру-близнеца, чтобы оценить платье со стороны, а видео разместила в TikTok, и оно стало вирусным.

"Вы заставляете своего близнеца примерить свадебные платья на встрече, чтобы посмотреть, как они смотрятся на вас со всех сторон", - говорится в видео.

@wirth_twins Perks if being a twin part 918377 #twins #twinsisters #weddingdress #twinperks ♬ original sound - Layde_Shy

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
535
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация