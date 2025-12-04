ТСН в социальных сетях

Изумрудное платье и бриллиантовая тиара: королева Камилла сияла в уникальных драгоценностях на банкете

Ее Величество выбрала для вечернего мероприятия изысканное платье от любимого бренда и украшения из королевской коллекции.

Королева Камилла и король Чарльз

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Британская королевская семья на этой неделе принимает президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и первую леди Эльке Бюденбендер. В честь супругов в Виндзорском замке устроили роскошный банкет, который посетили король с королевой, принц и принцесса Уэльские, герцог и герцогиня Эдинбургские, герцог и герцогиня Глостерские, принцесса Анна и сэр Тим Лоуренс.

Королева Камилла, король Чарльз, Франк-Вальтер Штайнмайер и Эльке Бюденбендер / © Associated Press

Королева Камилла, король Чарльз, Франк-Вальтер Штайнмайер и Эльке Бюденбендер / © Associated Press

Ее Величество королева Камилла выбрала для вечернего приема изумрудное платье от бренда Fiona Clare Aldridge с длинными рукавами, декольте и юбкой в складки. Ткань, из которой выполнено платье, имела цветочные узоры и в некоторых местах также была украшена кружевом.

Камилла дополнила вечерний образ орденами, тиарой «Девушки Великобритании и Ирландии» королевы Марии, потрясающим колье с изумрудами и бриллиантами, принадлежавшим когда-то Маргарет Гревилл — светской львице, которая завещала свои украшения королеве-матери, а также бриллиантовыми браслетами и серьгами.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Принцесса Уэльская же выбрала впервые за долгое время новую тиару, чем очень удивила, поскольку в последние годы отдавала предпочтение только нескольким любимым украшениям. Кэтрин появилась в уникальном изделии, которое является не только семейной реликвией, а и необычайным произведением ювелирного искусства, и это тиара, которая носит название «Восточная тиара-кольцо королевы Виктории».

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

