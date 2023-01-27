Изумрудный ей к лицу: королева Матильда в красивом образе посетила церемонию

Королева, недавно отпраздновавшая 50-летие, посетила вручение премии Awa Prize, инициативы бельгийского агентства развития Enabel в Брюсселе.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Премия Awa отмечает предпринимательскую деятельность женщин в странах-партнерах Бельгийского сотрудничества и положительное влияние их проектов на их сообщества.

На мероприятие Матильда приехала в изумрудном платье миди с принтом, к которому подобрала бежевые туфли-лодочки из замши и бежевый клатч держала в руках. В ушах у Матильды были интересной формы крупные серьги, она сделала укладку, легкий макияж, прозрачный маникюр, а из аксессуаров подобрала к образу браслет и часы.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

А на днях, напомним, король и королева принимали руководителей европейских учреждений в Королевском дворце в Брюсселе. В тот день на ней было темном платье длины миди с интересным принтом, к которому супруга монарха подобрала бежевые туфли на каблуках и сумку из крокодиловой кожи на короткой ручке.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

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