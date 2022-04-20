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Известная казахская домбристка проникновенно исполнила "Ой, у лузі червона калина..."

Известная казахская домбристка проникновенно исполнила "Ой, у лузі червона калина..."

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Известная казахская домбристка проникновенно исполнила "Ой, у лузі червона калина..."

Айгуль Улкенбаева

Гимн сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина..." не поет сейчас только ленивый. Или тот, кто вообще не в курсе, что происходит в Украине.

С легкой руки лидера группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка, исполнившего композицию еще в феврале на Софийской площади, ее перепевают во многих городах и странах, демонстрируя свою поддержку Украине во время войны.

Известная казахская домбристка, заслуженная артистка Республики Казахстан, Айгуль Улкенбаева сыграла эту мелодию на домбре - казахском народном двухструнном щипковом музыкальном инструменте. 

Ранее мы рассказывали, как в церкви в Варшаве священник включил на колонке песню "Ой, у лузі червона калина..." и сам пел и пританцовывал под нее. Подпевали и прихожане.

А также певица из немецкого Ахена Марлейн Маас исполнила гимн Сечевых Стрельцов на 4 языках - украинском, немецком, английском и французском.

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