Известная казахская домбристка проникновенно исполнила "Ой, у лузі червона калина..."

Гимн сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина..." не поет сейчас только ленивый. Или тот, кто вообще не в курсе, что происходит в Украине.
С легкой руки лидера группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка, исполнившего композицию еще в феврале на Софийской площади, ее перепевают во многих городах и странах, демонстрируя свою поддержку Украине во время войны.
Известная казахская домбристка, заслуженная артистка Республики Казахстан, Айгуль Улкенбаева сыграла эту мелодию на домбре - казахском народном двухструнном щипковом музыкальном инструменте.
Песня "Ой у лузі червона калина" на казахской домбре, исполняет кюйши Айгуль Улкенбаева #украина #казахстан #путин #Ukraine #RussianUkrainianWar @antiputler_news @SNurpeis pic.twitter.com/6rABZKPTMh— Serik Aitbaev (@SerikAitbaev) April 20, 2022
Ранее мы рассказывали, как в церкви в Варшаве священник включил на колонке песню "Ой, у лузі червона калина..." и сам пел и пританцовывал под нее. Подпевали и прихожане.
А также певица из немецкого Ахена Марлейн Маас исполнила гимн Сечевых Стрельцов на 4 языках - украинском, немецком, английском и французском.
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