Известные люди на премьере фильма "2000 метрів до Андріївки": Мстислав Чернов, Сергей Притула, Маричка Падалко и другие

Сергей Притула и Мстислав Чернов

В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера документального фильма Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки". Оскароносный режиссер и лауреат Пулитцеровской премии вместе с оператором ленты Алексом Бабенко представили зрителям историю освобождения села под Бахмутом.

Алекс Бабенко и Мстислав Чернов

Мероприятие посетили известные украинцы: общественный деятель и телеведущий Сергей Притула, парамедик Юлия "Куба" Сидорова, ведущие 1+1 Маричка Падалка и Соломия Витвицкая, ветеран Александр Терен, боевой медик Екатерина Галушка, режиссер Ирина Цилык, певец Олег "Фагот" Михайлюта, режиссер Олег Сенцов, режиссер Тоня Ноябрева, певица Анна Завальская и другие.

Сергей Притула и Мстислав Чернов

Маричка Падалко

Мстислав Чернов и Олег Сенцов

Александр Терен

Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло

Тоня Ноябрева

Анна Завальская

О фильме:

В кадре - небольшое село Андреевка в десяти километрах от Бахмута, которое в 2023 году оказалось в центре ожесточенных боев украинского контрнаступления. От его освобождения Третью отдельную штурмовую бригаду отделяет всего два километра лесополосы, густо заминированной и укрепленной врагом. Бывшие гражданские, ставшие военными, шаг за шагом преодолевают это смертельно опасное пространство, борясь за каждый метр, чтобы вернуть Украине ее землю.

"Этот фильм стал символом не только надежды, но и памяти. Он менялся, пока мы его снимали и монтировали, и теперь имеет еще одну важную функцию - напомнить, что наша земля имеет цену. Ее платят люди, которые отдают за свою землю все. Цель нашего фильма не только запечатлеть память о военных и отдать дань уважения тем, кто сейчас защищает землю, а сблизить наше общество, ведь этот фильм о дистанции. Для нас большая честь представлять сегодня этот фильм, и мы бы хотели, чтобы рядом с нами были все наши герои, которые сейчас воюют на передовой. Спасибо всем военным, которые защищают наш дом и благодаря которым мы живы», — сказал Мстислав Чернов во время премьеры.

"2000 метров до Андреевки" - вторая полнометражная работа режиссера и журналиста AP Мстислава Чернова, отмеченного "Оскаром", Пулитцером и BAFTA. Вместе с оператором и ко-продюсером Алексом Бабенко он задокументировал освобождение села под Бахмутом. Саундтрек написал двукратный лауреат "Грэмми" Сэм Слейтер ("Чернобыль", "Джокер").