Известный британский шеф-повар поделился приятным воспоминанием о принцессе Диане

Принцесса Уэльская Диана погибла 24 года назад, но память о ней живет в сердцах многих людей до сих пор.

Британский шеф-повар Гордон Рамзи назвал принцессу Диану одним из самых любезных членов королевской семьи, которых он когда-либо встречал. Гордон имел честь готовить для многих знаменитостей, но говорит, что принцесса Уэльская превосходила всех их.

54-летний шеф-повар и ресторатор, обладатель нескольких звезд Мишлен, в настоящее время играет главную роль в британском телевизионном документальном сериале "Путешествие Гордона Рамзи, Джино и Фреда ...", в котором Рамзи исследует кулинарные изыски греческих островов вместе с другими гурманами-знаменитостями Джино Д'Акампо и Фредом Сириейкс.

Гордон Рамзи / Associated Press

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В одном из эпизодов ​​шоу ITV Рамзи восхвалял покойную принцессу Диану, назвав еду, которую он когда-то готовил для Дианы еще в 90-х годах в ресторане Chelsea Aubergine, "лучшей едой", которую он когда-либо готовил, - пишет The Independent. Это была закуска из прессованного лука-порея и основное блюдо из морского окуня. Рамзи вспоминает, что общение с принцессой было очень приятным, Диана была одной из самых любезных членов королевской семьи, которых, как он отметил, ему доводилось когда-то встречать.

Принцесса Диана / Associated Press

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Принцесса Уэльская Диана (11 фото)

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