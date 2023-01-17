Извинился, но не перед Меган: Джереми Кларксона "отменили" после скандала с Сассекскими

Джереми Кларксон написал скандальную статью, которая вышла в The Sun. Эту статью он написал на эмоциях после просмотра документального фильма "Гарри и Меган" и заявил, что ненавидит герцогиню Сассекскую "на клеточном уровне" и мечтает увидеть ее "прогуливающейся голой по британским улицам".

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Статья вызвала бурную реакцию и привела к большому количеству жалоб в независимый регулятор прессы. Позже издание The Sun выпустило новое заявление, в котором заявило, что искренне сожалеет о том, что пустили в печать этот материал.

Прошел почти месяц, а негативная реакция публики на неосторожную статью Кларксона продолжается. Издание Mirror пишет, что запланированная на 17 января пресс-конференция, посвященная продвижению второго сезона "Фермы Кларксона", была отменена в последний момент. И это произошло после того, как принц Гарри и его жена Меган Маркл выступили с совместным заявлением в ответ на извинения 62-летнего журналиста.

Джереми Кларксон / Фото: Associated Press

Бывший ведущий Top Gear заявил, что он связался с герцогом и герцогиней Сассекскими по электронной почте в день Рождества, чтобы извиниться за гнусные замечания, которые он сделал в колонке. Но герцогиня Меган и принц Гарри ответили заявлением, утверждая, что ведущий связался только с Гарри, а не с Меган. В заявлении пары говорится:

"25 декабря 2022 года г-н Кларксон написал исключительно принцу Гарри, герцогу Сассекскому. Содержание его переписки было помечено как личное и конфиденциальное. Несмотря на то, что сегодня г-н Кларксон принес новые публичные извинения, остается решить его давнюю привычку писать статьи, распространяющие риторику, опасные теории заговора и женоненавистничество. Если каждая из его других статей также не была написана "в спешке", как он заявляет, ясно, что это не отдельный инцидент, которым поделились в спешке, а скорее серия статей, разделяемых с ненавистью".

Ранее, напомним, Джереми Кларксон опубликовал длинное заявление на своей странице в Instagram. В нем он сказал, что ему "действительно жаль", что он опубликовал колонку, которая побила вес рекорды и собрала более 20 тысяч жалоб IPSO. Журналист объяснил, что написал колонку в спешке и не вычитал ее.

Джереми Кларксон / Фото: Associated Press

Сообщается, что Amazon Prime заявили, что не будут сотрудничать с Джереми Кларксоном после его комментариев о Меган Маркл после 2024 года. Однако потоковая платформа продолжит работу над уже запущенными сериалами "Гранд-тур" и "Ферма Кларксона". Пресс-конференция последнего сегодня также была отменена.

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