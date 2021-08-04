Изысканная и красивая: Елена Зеленская подчеркнула стройную фигуру пудровым костюмом

Первая леди Украины приняла участие во всеукраинском форуме, на котором презентовали очередной украиноязычный аудиогид.

Елена Зеленская приняла участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Имидж Украины", на котором презентовали 26-й аудиогид в рамках проекта культурной дипломатии. Украинский язык теперь зазвучал и в Сан-Суси в Германии.

Первая леди опубликовала в Instagram фото с форума.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Там госпожа Зеленская продемонстрировала изысканный аутфит. Она подчеркнула стройную фигуру пудровым костюмом, который состоял из юбки и приталенного элегантного жакета без воротника и с баской. На талии у нее был тонкий кожаный ремешок темного оттенка.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Елене сделали аккуратную укладку и нежный макияж. Уши она украсила лаконичными серьгами.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

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"Дворец входит в десятку самых известных архитектурных памятников Германии и является бывшей летней резиденцией прусского короля Фридриха II. Сан-суси внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, его ежегодно посещают около 350 тысяч туристов.

Именно с помощью таких шагов мы расширяем влияние украинского в мире. Украинцы смогут прикоснуться к большему количеству культурных и исторических памятников, а иностранцы — почувствовать и увидеть нашу включенность в международные процессы. Конечно, культурная дипломатия — это не только аудиогиды, но и еще одна возможность быть более заметными в мире", — написала Зеленская под фотографиями.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

В этом образе первая леди вместе с мужем также встретилась с 12-летней героиней — Татьяной Тулайдан — и ее семьей. Девочка в июле в этом году во время наводнения в Закарпатье спасла жизнь четверых детей.

Елена и Владимир Зеленский / Сайт президента Украины

Владимир Зеленский вручил Тане медаль "За спасенную жизнь", а также он с женой подарили ей скрипку.

Елена Зеленская / Сайт президента Украины

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