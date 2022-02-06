К 70-летию ее правления: Букингемский дворец опубликовал новое фото Елизаветы II

70 лет назад Елизавета Александра Мария Виндзор взошла на престол, став королевой Великобритании.

Букингемский дворец опубликовал новое фото Елизаветы II к 70-летию ее правления. На снимке монарх запечатлена рядом со снимком своего отца - Георга VI, который скончался ровно 70 лет назад - 6 февраля 1952 года.

Также на фото с Ее Величеством одна из ее знаменитых красных коробок. За последние 70 лет королева ежедневно получала газеты от своих личных секретарей или через этот красный ящик. Также в ящике хранятся документы, информирующие Ее Величество о событиях в парламенте, зарубежных делах, делах Содружества, а также государственные документы, требующие ее подписи и королевского согласия.

На снимке Елизавета II позирует в желто-зеленом платье, с макияжем и любимых жемчугах. Наряд королевы украшают две бриллиантовые брошки в виде листьев плюща, которые были подарком ее матери на 21-й день рождения.

Также в этот день королеву поздравил ее старший сын принц Чарльз. В официальном заявлении он поблагодарил мать за решение наделить его жену герцогиню Корнуолльскую Камиллу титулом "королева-консорт", который она получит, когда корона перейдет Чарльзу.

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