К букету проблем добавились новые: нездоровый Путин нашел способ "залечь на дно"

Давно мы не слышали новостей о состоянии здоровья кремлевского "фюрера" Путина. Говорят, он готовится к длительной изоляции в своем бункере, где планирует провести всю зиму.

Новыми подробностями о том, как себя чувствует кремлевский лидер, который проигрывает по всем фронтам войну, развязанную им же в Украине, поделился телеграм-канал Generall SVR. Говорят, здоровье Путина на фоне постоянного стресса все чаще вызывает обеспокоенность у его окружения и, вероятно, больше всего у врачей, которые везде и всюду сопровождают президента РФ.

"В связи с онкологией у Путина серьезные проблемы с пищеварением, и он последние несколько месяцев находится на жесткой диете. Плюс приступы кашля, головокружения, нарушения сна, боли в животе, постоянная тошнота, и это не считая проблем с проявлением симптомов болезни Паркинсона и шизоаффективного расстройства. Путин постоянно принимает лекарственные препараты, а подготовить президента к показу на публике становится все сложнее. К этому стоит добавить возросшие риски в плане личной безопасности", - пишут на канале.

В связи со всем этим "букетом" проблем президент принял решение изолироваться после Нового года и проводить время в одной из своих резиденций. Однако сроки реализации этого плана пока что точно никому не известны.

Путин / Фото: Associated Press

Ранее врачи Путина были слишком обеспокоены постоянными приступами кашля президента. Но его состояние здоровья ухудшается не по дням, а по часам. Хотя, конечно, говорить о полном исчезновении диктатора с политической арены пока не приходится.

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