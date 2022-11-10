К букету проблем добавились новые: нездоровый Путин нашел способ "залечь на дно"

Давно мы не слышали новостей о состоянии здоровья кремлевского "фюрера" Путина. Говорят, он готовится к длительной изоляции в своем бункере, где планирует провести всю зиму.
Новыми подробностями о том, как себя чувствует кремлевский лидер, который проигрывает по всем фронтам войну, развязанную им же в Украине, поделился телеграм-канал Generall SVR. Говорят, здоровье Путина на фоне постоянного стресса все чаще вызывает обеспокоенность у его окружения и, вероятно, больше всего у врачей, которые везде и всюду сопровождают президента РФ.
"В связи с онкологией у Путина серьезные проблемы с пищеварением, и он последние несколько месяцев находится на жесткой диете. Плюс приступы кашля, головокружения, нарушения сна, боли в животе, постоянная тошнота, и это не считая проблем с проявлением симптомов болезни Паркинсона и шизоаффективного расстройства. Путин постоянно принимает лекарственные препараты, а подготовить президента к показу на публике становится все сложнее. К этому стоит добавить возросшие риски в плане личной безопасности", - пишут на канале.
В связи со всем этим "букетом" проблем президент принял решение изолироваться после Нового года и проводить время в одной из своих резиденций. Однако сроки реализации этого плана пока что точно никому не известны.
Ранее врачи Путина были слишком обеспокоены постоянными приступами кашля президента. Но его состояние здоровья ухудшается не по дням, а по часам. Хотя, конечно, говорить о полном исчезновении диктатора с политической арены пока не приходится.
Читайте также:
- Царь ненастоящий: психолог исследовал внешность Путина и объяснил, почему считает, что у него есть двойники
- Позорнее не придумать: китайское руководство усовершенствовало унизительную кличку для Путина
- На всех места не хватит: стало известно, кого Путин после встречи с шаманами решил взять с собой в бункер