"К черту протоколы": Елена Зеленская вышла на сцену торжественной церемонии в туристических ботинках

Елена Зеленская во время церемонии награждения отличием президента "Национальная легенда Украины" появилась на сцене в удобной туристической обуви, о которой она рассказала во время своей речи.

Первая леди призналась, что ее подарил ей американский бизнесмен и филантроп Говард Баффет, которому она в этот день вручила награду.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Однажды он увидел, что мне действительно тяжело, я не выдерживаю его темпа, не успеваю за ним на каблуках, и подарил мне туристические ботинки. Такие же, как и у него, которые он постоянно носит. И с тех пор во время каждой нашей встречи проверяет, обула ли я их или нет. И, кажется, обижается, когда я не в них", – сказала Елена и продемонстрировала обувь.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Затем к ней на сцену вышел Баффет в похожих ботинках.

Говард Баффет и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

После этого супруга президента переобулась в черные остроносые слингбэки. На ней также был брючный деловой черный костюм и роскошная белая вышиванка с красочным орнаментом.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, на мероприятиях, посвященных Дню Независимости Украины, Елена Зеленская продемонстрировала эффектный образ в красивой бело-черной вышиванке свободного силуэта и с объемными рукавами от украинского бренда GUNIA Project.

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