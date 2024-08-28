"К черту протоколы": Елена Зеленская вышла на сцену торжественной церемонии в туристических ботинках

Эту обувь ей подарил американский меценат.
Елена Зеленская во время церемонии награждения отличием президента "Национальная легенда Украины" появилась на сцене в удобной туристической обуви, о которой она рассказала во время своей речи.
Первая леди призналась, что ее подарил ей американский бизнесмен и филантроп Говард Баффет, которому она в этот день вручила награду.
"Однажды он увидел, что мне действительно тяжело, я не выдерживаю его темпа, не успеваю за ним на каблуках, и подарил мне туристические ботинки. Такие же, как и у него, которые он постоянно носит. И с тех пор во время каждой нашей встречи проверяет, обула ли я их или нет. И, кажется, обижается, когда я не в них", – сказала Елена и продемонстрировала обувь.
Затем к ней на сцену вышел Баффет в похожих ботинках.
После этого супруга президента переобулась в черные остроносые слингбэки. На ней также был брючный деловой черный костюм и роскошная белая вышиванка с красочным орнаментом.
Напомним, на мероприятиях, посвященных Дню Независимости Украины, Елена Зеленская продемонстрировала эффектный образ в красивой бело-черной вышиванке свободного силуэта и с объемными рукавами от украинского бренда GUNIA Project.
Читайте также:
- Какие красивые: Владимир и Елена Зеленские в стильных вышиванках появились на мероприятиях в День Независимости
- В жакете сложного кроя и бежевых туфлях: Елена Зеленская на деловой встрече
- В черном костюме оверсайз и белой блузке: новый деловой выход Елены Зеленской