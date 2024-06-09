К годовщине пребывания на троне: опубликован новый портрет королевы Рании и короля Абдаллы II

В этом году отмечается 25 лет со дня восшествия на престол короля Иордании.

9 июня 1999 года состоялась торжественная коронация короля Абдаллы II и его супруги королевы Рании. Он стал преемником своего отца короля Хусейна ибн Талали и был назван наследником всего за две недели до смерти короля.

Подробнее о коронации короля Абдаллы II мы рассказывали ранее. Королевская чета Иордании в честь годовщины поделилась новым портретом, в подписи к которому значится:

"Самые теплые пожелания Их Величествам королю Абдалле II и королеве Рании аль-Абдалле по случаю их серебряного юбилея".

На фото королева Рания запечатлена в черном лаконичном платье с короткими рукавами и в тиаре, ее волосы собраны в прическу, а на лице выразительный макияж. Его Величество король одет в военную форму.

Напомним, ранее мы также рассказывали, что известно о супруге короля Иордании Абдаллы II и, кто она вообще такая.

Королева Рания с сыном кронпринцем Хусейном / Фото: Getty Images

Отметим также, что скоро король и королева впервые станут дедушкой и бабушкой. Их сын кронпринц Хусейн и принцесса Раджва ждут рождения первенца, который появится на свет уже этим летом.

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Читайте также: