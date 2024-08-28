К годовщине смерти принцессы Уэльской: публике покажут новый фильм о Диане

Публике покажут новый документальный фильм о принцессе Диане, который расскажет более подробно о ее трагической смерти.

В преддверии годовщины смерти принцессы Уэльской 31 августа был анонсирован новый документальный трехчасовой фильм, в котором будет рассмотрена автомобильная катастрофа в Париже 1997 года, в результате которой погибла 36-летняя принцесса Уэльская Диана.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Фильм под названием "Кто убил Диану?" исследует обстоятельства смерти принцессы Уэльской 27 лет назад. Он будет включать редкие и, в некоторых случаях, первые интервью с несколькими ключевыми источниками, сообщает Deadline, чтобы пролить новый свет на дело, которое привлекло внимание всего мира в 1997 году — и удерживало его на протяжении почти трех десятилетий.

Известно, что команда, стоящая за фильмом "Кто убил Диану?", также работала над фильмом Netflix 2023 года "Кто убил Джилл Дандо?" , а также над другими проектами Netflix, такими как "Депп против Херд" и "Тайна Мэрилин Монро" .

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Эмма Купер из Empress Films, которая является режиссером и исполнительным продюсером фильма "Кто убил Диану?", рассказала Deadline of Princess Diana: "Я намерена подойти к истории этой любимой и знаковой женщины со свежим взглядом, новыми голосами и ранее нераскрытой информацией", — сказала она.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто играл принцессу Диану в кино.

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