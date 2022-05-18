К нам на Колыму: в сети смеются над попытками российских изданий популяризировать внутренний туризм

К нам на Колыму: в сети смеются над попытками российских изданий популяризировать внутренний туризм

Да, мы тоже делаем это: читаем комментарии под постами российских изданий об импортозамещения или с рекламой отдыха на "Южном берегу моря Лаптевых", в "солнечном Магадане" и "живописной Колыме".

Ничто так не поднимает боевой дух и позитивный настрой, чем "вой на болотах" в соседней стране по поводу стремительного ее погружения на дно жизни.

Поскольку практически все модные да и медицинские бренды ушли из России, модный глянец учит, как разнообразить свой гардероб, не купив в текущем сезоне ничего нового, "народные блогеры" рассказывают, как провериться на беременность без импортного теста(не рекомендуем пытаться повторить).

А в ситуации, когда самолеты не летают, россиян практически нигде в мире уже не ждут, карты не принимают, да и денег для путешествий становится несравнимо меньше, издания начали пытаться развивать внутренний туризм. Поскольку маршруты предлагаются достаточно специфические, хотя, что уж там говорить, практически все места в России попадают под это определение из-за климата, из-за экологии, отсталой экономики, отсутствующей инфраструктуры или пугающего исторического прошлого, такая инициатива вызвала у читателей много эмоций.

Предлагаем вам разделить радость пользователей от возможной "встречи с прекрасным" в Мурманске. Приводим несколько цитат подписчиков в качестве реакции на статью "Что делать в Мурманске":

"Та не, мы как бы гостям-то рады в большинстве случаев, пусть приезжают... Особенно сейчас. У нас как раз начало весны, +3, грязище по тротуарам и газонам, кучи песка, есть еще даже сугробы черные от угля. Где такое ещё увидишь-то? Но на фоне серого раздолбанного жил.фонда всё это не так уж и страшно смотрится, вполне гармонично. Ждемс..."

"Можно пройти на известную улицу Курортную и почтить память мальчика, который в апреле провалился в дыру с нечистотами, т.к. в деревянной многоэтажке нет канализации."

"Да, с ностальгией вспоминаешь статьи 2011-2013 годов на темы вроде "Как провести выходные в Берлине?", а теперь на контрасте - "Как провести отпуск в Магадане"

"Мой дед тоже там был по соседству. по туристической программе ст.58 / 10.всегда рассказывал о " питании" и "доброте" тур.работников, они же конвой"

"Колыма, Соловки.. тоже неплохие варианты"

"Этим вопросом задаются даже жители Мурманска..."

"турагенты на грани нервного срыва. 10 лет прожила в Мурманске - ни секунды ностальгии после отъезда. Люди, не верьте: там очень депрессивно и тяжко"

"Да действительно! Если пошел теплый снег, значит в Мурманске май. Велкам любителям египтов и турций"

На предложение поехать в Тюмень на горячие источники читатели страницы ответили с таким же энтузиазмом:

"Камчатка еще есть, Воркута, Магадан, Певек... Возможностей перезимовать лето или провести отпуск в жд вагоне (неделя туда, день на месте, неделя обратно) в рф море"

"Вышел на улицу, показал белый лист бумаги и поехал бесплатно."

"Там ещё можно покормить самых больших комаров в Европе"

"Как провести лето на море Лаптевых? Есть ли хорошие недорогие базы отдыха?"

"И романтические пляжи Баренцева моря..."

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