К платиновому юбилею: представлен особый портрет королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II, как самый долгоправящий монарх, была изображена на бесчисленном количестве фотографий, портретов и произведений искусства по всему миру. Но, к платиновому юбилею правления был представлен особый портрет Ее Величества.

Его представил британский журнал Hello!, опубликовав видео в своем Instagram. В издании рассказали, что обратились к британскому художнику-экспрессионисту Бену Мосли и попросили его создать этот уникальный портрет Елизаветы II.

"Я патриот и фанат королевской семьи, поэтому мне очень понравилось это делать", - говорит художник о проделанной работе.

Портрет писал с фотографии королевы со дня ее коронации в 1953 году.

"Она правит так долго, и я хотел изобразить ее молодой королевой и поместить все элементы ее жизни на задний план", - объяснил художник.

Напомним, ранее был представлен 3D портер королевы Елизаветы II, презентацию которого также приурочили к платиновому юбилею. Такой Ее Величество еще не видели.

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