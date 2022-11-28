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К Рождеству готовы: Белый дом показал свое праздничное убранство

Автор
Евгения БобрикЕвгения Бобрик
Дата публикации
Просмотры
1266
Время на прочтение
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К Рождеству готовы: Белый дом показал свое праздничное убранство

Рождественский декор в Белом доме / Фото: Associated Press

Каждый год к Рождеству лучшие декораторы Америки украшают Белый дом и ставят в нем елку.

Украшением резиденции американских президентов по традиции занимаются первые леди. Одину из самых эффектных декораций продемонстрировала Мелания Трамп в 2017 году, когда была хозяйкой Белого дома. На прошлое рождество Джилл Байден украсила резиденцию роскошными елями с гирляндами голубей и звезд. 

Рождественский декор в Белом доме / © Associated Press
Рождественский декор в Белом доме / Фото: Associated Press
Рождественский декор в Белом доме / © Associated Press
Рождественский декор в Белом доме / Фото: Associated Press
Рождественский декор в Белом доме / © Associated Press
Рождественский декор в Белом доме / Фото: Associated Press

В этом году главными героями праздничного оформления Белого дома стали домашние животные Байденов: собака Коммандор и кошка Уиллоу, которая стала первой кошкой в резиденции за последние 13 лет

Рождественский декор в Белом доме / © Associated Press
Рождественский декор в Белом доме / Фото: Associated Press
Рождественский декор в Белом доме / © Associated Press
Рождественский декор в Белом доме / Фото: Associated Press

Их изображения можно увидеть сразу в нескольких декоративных композициях. 

Рождественский декор в Белом доме / © Associated Press
Рождественский декор в Белом доме / Фото: Associated Press
Рождественский декор в Белом доме / © Associated Press
Рождественский декор в Белом доме / Фото: Associated Press
Рождественский декор в Белом доме / © Associated Press
Рождественский декор в Белом доме / Фото: Associated Press

Ну и, конечно, главный символ Рождества - елка - занял свое место в центре овального кабинета.

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Дата публикации
Просмотры
1266
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