К весне готова: пресс-секретарь Байдена в травяном жакете и цветочной блузке появилась на работе

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер накануне весны уже обновила свой гардероб, пополнив его вещами ярких оттенков.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

На очередном брифинге в Вашингтоне Карин появилась в ярком образе. На ней был жакет травяного цвета и белая блузка с синим цветочным принтом и галстуком-бантом.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Неизменная кудрявая прическа, любимый макияж с персиковыми тенями, жемчужные серьги-пусеты и серебряный браслет завершили аутфит Жан-Пьер.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер надела на работу ярко-розовый джемпер с пикантным декольте, который очень ей идет.

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