К юбилею монарха: опубликовано три новых "фото дня" королевы Елизаветы II

В аккаунте британской королевы было представлено сразу несколько новых снимков в так называемую рубрику "фото дня" Елизаветы II.

Акцию начали еще в начале мая, и приурочена она к платиновому юбилею королевы Елизаветы II. Смысл в том, что каждый день в блоге королевы публикуют один снимок, который знаменует собой один год ее правления.

"2008: Королева изображена с герцогом Эдинбургским после ежегодной службы Великого четверга, которая прошла в соборе Святого Патрика в Арме, Северная Ирландия.

В 2008 году состоялось официальное открытие Большого адронного коллайдера (БАК) ЦЕРН", - подписано под кадром.

Также были представлены фото за 2009 и 2010 года.

"2009: В Тронном зале Букингемского дворца королева фотографируется с лидерами G20.

В 2009 году капитан Чесли Б. "Салли" Салленбергер совершил успешную аварийную посадку в реке Гудзон, штат Нью-Йорк, после того как его самолет был сбит стаей канадских гусей вскоре после взлета", - гласит подпись ко второму снимку.

"2010: Школьники приветствуют королеву в Клотоне, Северный Йоркшир.

В 2010 году открылся небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, ставший самым высоким зданием в мире", - говорится в подписи под третьим кадром.

Ранее мы показывали, как выглядело "фото дня" Ее Величества за 2007 год.

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