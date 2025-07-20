К юбилею: в честь принцессы Анны будет выпущена первая британская монета

Принцесса Анна / © Associated Press

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Сестра короля Чарльза III получит новую награду, соответствующую ее многолетней службе короне.

В честь принцессы Анны будет выпущена первая британская монета, на которой будет изображен ее портрет работы любимца королевской семьи Джона Суоннелла, где она носит аквамариновую тиару «Сосновый цветок».

Монета принцессы Анны / © Instagram британской королевской семьи

Монета достоинством 5 фунтов стерлингов также включает в себя официальный герб принцессы Анны. На гербе изображены три льва в первом и четвертом секторах, представляющие Англию, лев на задних лапах во втором секторе — Шотландию, а струнный инструмент (арфа) в третьем секторе — Ирландию.

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На лицевой стороне монеты написано: «Королевская принцесса празднует 75 лет — Долг и преданность». Фото монеты опубликовали в королевском аккаунте в Instagram.

Монета принцессы Анны / © Instagram британской королевской семьи

Принцесса Анна — единственная дочь королевы Елизаветы II и короля Филиппа, младшая сестра короля Чарльза. Будучи работающей королевской особой, Анна пошла по стопам матери, взяв на себя широкий спектр обязанностей. Ее часто называли «самой трудолюбивой королевской особой», и она до сих пор покровительствует более чем 300 благотворительным организациям.

Принцесса Анна / © Getty Images