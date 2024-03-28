Кадр из детства: брат принцессы Дианы опубликовал милое фото

Брат принцессы Дианы поделился еще одним воспоминанием из своего детства с подписчиками своего Instagram.

Чарльз Спенсер опубликовал фотографию двух табличек на двери. Одна из них была украшена розовыми розами и на ней было написано "Диана", а вторая – голубыми и на ней было написано "Чарльз".

Чарльз Спенсер с сестрами Сарой и Джейн / Фото: Getty Images

В подписи он написал, что эти таблички висели на дверях детских спален в доме его отца Парк Хаус, где он жил первые 11 лет своего детства. "Я должен найти те на которых написано "Сара" и "Джейн"", - добавил он.

Ранее Чарльз Спенсер рассказывал, что в детстве Диана присматривала за ним, так как была на три года его старше. "Она сказала, что хуже всего было слышать, как я плачу в коридоре, потому что она боялась темноты и не могла прийти ко мне", - вспоминает он в своей книге.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Ранее в своем блоге граф Спенсер делился редкой фотографией, где запечатлен со своей сестрой и их мамой.

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