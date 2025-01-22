Кадр, который дворец не опубликовал: автор фотосессии герцогини Софи поделилась новым снимком

В понедельник, 20 января, герцогиня Эдинбургская Софи отпраздновала 60-летие.
Дворец уже делился фотографиями, которые для Софи сделала начинающая фотограф Кристина Эбенезер.
В своем Instagram автор поделилась еще одним снимков Софи и рассказала подробнее о работе с герцогиней.
"Эти портреты были сделаны в честь празднования 60-летия герцогини Эдинбургской. Полюбовавшись двумя портретами, которые я сфотографировал Летиции Райт и Микаэлы Коэль в Национальной портретной галерее, герцогиня захотела поучаствовать и запечатлеться в другом свете для этой новой главы жизни. Мы провели очень расслабленный день, снимая их у нее дома — она и ее команда создали очень гостеприимную атмосферу. Больше всего мне определенно понравилась совместная работа над выбором нарядов", - написала под кадрами фотограф.
Девушка поблагодарила Софи, а также свою команду за поддержку.
На снимке Софи позирует, устанавливая зрительный контакт с камерой. Она запечатлена прикрывающей рот рукой, как будто сдерживая смех или обдумывая мысль, прислонившись к дверному проему. Одета Софи в бордовый свитер, коричневые узорчатые брюки и золотые серьги — это был третий образ в этой фотосессии.
Мы же собрали для вас самые интересные факты о герцогине Эдинбургской.
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