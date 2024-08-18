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Кадр с отпуска: принцесса Евгения поделилась новым снимком со своими сыновьями

Кадр с отпуска: принцесса Евгения поделилась новым снимком со своими сыновьями

Принцесса Евгения с сыновьями Августом и Эрнестом / Фото: Instagram принцессы Евгении

Принцесса Йоркская опубликовала в блоге новое фото со своими сыновьями.

Принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк воспитывают двоих сыновей – трехлетнего Августа и годовалого Эрнеста.

На новом снимке, которым дочь Сары Йоркской и принца Эндрю поделилась с фалловерами, она запечатлена спиной к камере, держа на руках своих мальчиков. На Евгении белое платье-рубашка в синий принт и шльопанцы. Фото явно сделано на отдыхе и фотографировал принцессу, скорее всего, ее муж Джек.

Остаток лета принцесса Евгения проведет с семьей в шотландском Балморале. Ранее она рассказывала, почему королева Елизавета II так любила проводить летние каникулы именно в этом поместье, где уже с начала новой недели соберется вся семья.

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