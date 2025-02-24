Как бомбили Букингемский дворец: король Георг VI и королева Елизавета едва не погибли во время войны

Король Георг VI и его супруга королева Елизавета едва не погибли во время нацистских бомбардировок Лондона в 1940 году.

Издание Daily Mail вспоминает, как 13 сентября 1940 года немецкому летчику был отдан приказ уничтожить Букингемский дворец и убить короля и королеву. Если бы ему это удалось, это был бы военный триумф Адольфа Гитлера.

Позже в тот же день, пролетая на своем Heinkel He111 нацистский летчик сбросил цилиндрические фугасные бомбы, известные как SC50, на главный символ Британии – Букингемский дворец.

Король Георг VI и королева Елизавета во время Второй мировой войны, 1940 год / Фото: Getty Images

В это время король Георг VI сидел в небольшой комнате с видом на внутренний двор со своей супругой королевой Елизаветой, когда ему сообщили, что нападение неизбежно и им следует направиться в бомбоубежище.

Не торопясь, монарх остановился, чтобы попросить жену помочь ему удалить застрявшую в глазу ресницу, когда бомба упала 30 метрах от них, подняв в воздух огромный столб дыма.

19 сентября 1940 года, король Георг VI и королева Елизавета беседуют с местными жителями пострадавшего от бомбардировки района Западного Лондона / Фото: Getty Images

"Мы все молниеносно нырнули в коридор", — писала позднее королева-мать в письме своей свекрови королеве Марии Текской. "Раздался еще один страшный взрыв, и мы с двумя нашими пажами, находившимися за дверью, на мгновение или два замерли в коридоре вдали от лестницы, опасаясь, что разлетятся стекла".

Королевской чете повезло, что они выжили, как написал Уинстон Черчилль: "Если бы окна были закрыты, а не открыты, все стекла разлетелись бы по лицам короля и королевы, нанеся ужасные травмы".

В тот день двое дочерей короля и королевы – принцессы Елизавета и Маргарет – находились в безопасности в Виндзорском замке во время авианалета.

Также в тот день на Букингемский дворец упало шесть бомб, что стало самой успешной прямой бомбардировкой, когда-либо предпринятой немцами против королевской семьи, — и быстро стало ясно, что у нацистов есть "внутренняя информация", то есть свой человек во дворце.

23 сентября 1940 года, король Георг VI и королева Елизавета разговаривают с пациентом в лондонской больнице, пострадавшей от бомбардировки / Фото: Getty Images

"Тот, кто планировал нападение, пользовался помощью предателя, желавшего смерти королевской семьи и всех ее приближенных", — написал историк Александр Ларман в своей книге "Виндзоры на войне".

Король Георг VI подозревал своего брата – отрекшегося в 1936 году от престола короля Эдуарда VIII. В то время Эдуард находился в изгнании в Европе, со своей женой Уоллис Симпсон (из-за которой и отказался от трона). Бывший король отдалился от королевской семьи и был известным сторонником нацистов. В последние дни Второй мировой войны американские дипломаты обнаружили файлы, зарытые в лесу недалеко от замка Марбург, среди которых было около 60 документов, предположительно содержащих переписку между герцогом Виндзорским и нацистской Германией. Документы, ныне известные как "Марбургские дела" или "Виндзорские дела", содержат подробности разработанного нацистами плана по захвату власти в Британии, свержению монархии и восстановлению герцога на королевском престоле. В случае успешного вторжения предполагалось, что Эдуард будет править оккупированной немцами Британией в качестве марионеточного монарха Гитлера.

В октябре 1937 года герцог и герцогиня Виндзорские (бывший король Эдуард VIII и Уоллис Симпсон) посетили Германию, вопреки совету британского правительства, и встретились с Адольфом Гитлером в его резиденции Оберзальцберг / Фото: Getty Images

После публикации документов Букингемский дворец выступил с заявлением, в котором говорилось: "Его Королевское Высочество никогда не колебался в своей преданности британскому делу".

По данным Имперского военного музея, во время Второй мировой войны на Лондон было сброшено более 12 000 тонн бомб, а в результате действий противника погибло около 30 000 мирных жителей.

Супруга короля Георга VI описывала те дни так:

"У меня действительно было такое чувство, будто я иду по мертвому городу. Меня действительно трогает зрелище этих ужасных и бессмысленных разрушений. Думаю, мне это даже больше неприятно, чем когда меня саму бомбят", - писала она королеве Марии.

Король Георг VI и королева Елизавета осматривают ущерб, нанесенный авианалетом в Лондоне во время Блица, 27 сентября 1940 года / Фото: Getty Images

Напомним, в военные годы, король Георг VI отказался переехать в Канаду из соображений безопасности. Его семья и даже совсем юные дочери - принцессы Елизавета и Ммаргарет - остались вместе с ним в Англии.

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