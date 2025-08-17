Как бороться с детскими истериками: лайфхак от принцессы Кейт

Принцесса Кейт с дочерью Шарлоттой / © Associated Press

Как-то во время визита в Польшу в 2017 году в аэропорту Гамбурга принцесса Кейт продемонстрировала на публике, как находит подход к детям, когда они ведут себя не подобающим образом.

Тогда в 2017 году принцесса Шарлотта раскапризничалась на публике, а для ее матери Кейт это был момент публично продемонстрировать свои родительские навыки, поскольку она пыталась справиться с истерикой своего ребенка, в то время как глаза всего мира были прикованы к ним обеим.

Принцесса Кейт и принц Уильям с детьми Джорджем и Шарлоттой в Гамбурге, 2017 год / © Associated Press

Детский и подростковый терапевт из Swift Psychology Лора Гвилт высоко оценивает методику, с помощью которой королевская мать справляется с этим сложным взаимодействием с дочерью.

«В этом случае, когда принцесса Шарлотта, похоже, расстроена, реакция Кейт — тихо опустившись на колени, чтобы успокоить Шарлотту, подняв ее на руки и заговорив успокаивающе, — является классическим примером чуткой заботы в действии», — цитирует ее слова журнал Hello!.

Принцесса Кейт с дочерью Шарлоттой / © Associated Press

«В такие моменты исследования в области психологии развития подчеркивают важность чуткой родительской реакции: признания эмоций ребенка, сохранения спокойствия и утешения вместо ругани».

Лора объясняет, что в моменты стресса такие стратегии могут способствовать так называемой совместной регуляции.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, каким главным правилом в воспитании детей пользуются Кейт и Уильям Уэльские, они никогда не кричат на своих детей.

