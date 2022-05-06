Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как члены королевской семьи поздравили сына принца Гарри и Меган Маркл

Дата публикации
Просмотры
968
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Как члены королевской семьи поздравили сына принца Гарри и Меган Маркл

Герцогиня Меган и ее сын Арчи / Getty Images

6 мая сын принца Гарри и Меган Маркл празднует свой третий день рождения.

Никаких подробностей относительно праздника или новых фото мальчика герцоги Сассекские нигде не публиковали, поэтому, как он сейчас выглядит, неизвестно. Предположительно, что отметит свой третий день рождения Арчи дома в Монтесито со своими родителями и младшей сестрой Лилибет.

В последний раз Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор, который является седьмым в очереди на престол, был в Великобритании осенью 2019 года, поэтому новых фото малыша с британскими родственниками тоже нет. Однако 6 мая королевская семья решила поздравить мальчика, но сделать это смогли только старыми снимками, которые были сделаны еще во время его пребывания в Лондоне. Фото были опубликованы в официальных аккаунтах семьи в Instagram.

©
©
©

Читайте также:

Возвращение Принца Гарри и Меган Маркл в Букингемский дворец

Возвращение Принца Гарри и Меган Маркл в Букингемский дворец
Следующая публикация