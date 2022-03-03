Как действовать и жить в военное время: советы от Елены Зеленской

Первая леди Украины поделилась советами, что делать в военное время.
Елена Зеленская опубликовала в Instagram советы, как действовать и жить в военное время. Она также сообщила, что запустили специальный телеграмм-канал с проверенными ответами (ссылку на него можно найти в ее профиле).
Как действовать и жить в военное время?
В эти дни у нас много вопросов. Хочу помочь чем могу. Так что запускаю специальный телеграмм-канал с проверенными ответами (ссылка в профиле).
- Здесь вы найдете официальные каналы коммуникации государства и самое важное о движении транспорта.
- Узнаете, как можете помочь вы – бойцам и гражданским гражданам. Заведениям здравоохранения. Волонтерам. Оказать гуманитарную помощь. Спасти от войны животных. Оказать помощь из-за границы.
- Да что делать, если сами нуждаетесь в помощи. Как обратиться на круглосуточную правительственную горячую линию. Эвакуироваться. Как получить психологическую поддержку. Помощь за границей. Информацию и коммуникацию, если у вас инвалидность.
Будем проверять и дополнять канал. Пусть это будет наш информационный штаб сопротивления. Потому что осведомленность спасает жизнь и дает силы", — написала Зеленская.
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