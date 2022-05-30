Как дышит: Лавров рассказал, что Путин здоров

Руководство России всем составом живет в параллельной реальности уже давно.

Как сообщает Daily Mail, Сергей Лавров недавно дал интервью корреспондентом TF1 и LCI, в котором категорически отрицал, что Путин болен. Все это произошло на фоне все более настойчивых слухов, что российскому диктатору «осталось жить три года».

В интервью Лавров сообщил: «Президент Владимир Владимирович Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания. Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи вопреки повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит».

Исходя из этого тезиса, можно предположить, что весь мир, которому кажется, что Путин ведет себя странно, параноидально и отчасти шизофренически, состоит из людей невменяемых.

Нормальным людям, по мнению Лаврова, не должно показаться странным или болезненным то, что Путин проверяет свою еду перед тем, как съесть ее, и запрещает своим сотрудникам стоять слишком близко к нему и требует от предентов других стран сдать анализ кала перед личной встречей с ним.

Что интересно, в том же интервью Лавров заявил: ""Мы не бьем по гражданским объектам, атакуем только военные цели"

Хочется верить, что Сергей Лавров последователен в своей лжи и сообщение об отменном здоровье Путина так же близки к истине, как и заверения в гуманности методов ведения войны российской армией.

Напоминаем, что в сообщениях различных СМИ цитировались источники британской разведки, в которых сообщалось, что состояние здоровья Путина ухудшается.

Сообщения о здоровье Путина противоречат друг другу, причем мнения расходятся относительно того, болен ли Путин раком щитовидной железы, брюшной полости или крови.

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