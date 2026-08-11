Как Джеки Кеннеди оказалась на коронации Елизаветы II и почему не получила приглашение на церемонию

Джеки Кеннеди / © Associated Press

Реклама

Жаклин Бувье, пока ещё не услышавшая признания в любви от своего будущего мужа Джона Ф. Кеннеди, работала журналисткой и фотографом в газете The Washington Times-Herald. В 1953 году 23-летняя девушка решила на время покинуть его, чтобы отправиться в путешествие по Европе и осветить одно из самых ярких событий в истории европейских монархий — коронацию Елизаветы II.

В книге Кэролайн Галлеманн The Kennedys and the Windsors: The Story of Two Dynasties, One Born, One Made («Кеннеди и Виндзоры: история двух династий — одной по происхождению, другой созданной») 2026 года описывается, как Жаклин провела время во время той поездки.

Реклама

Жаклин Бувье / © Getty Images

По словам автора, к путешествию Жаклин подтолкнула мать, которая уверяла дочь, что расстояние только поможет разжечь любые серьёзные чувства, которые Кеннеди мог испытывать к ней.

Реклама

«Если ты настолько влюблена в Джона Кеннеди, что не хочешь с ним расставаться, то, думаю, ему будет гораздо легче понять, что он испытывает к тебе, если ты будешь встречаться с интересными людьми и заниматься интересными делами, вместо того чтобы сидеть здесь и ждать, когда зазвонит телефон», — вспоминала она много лет спустя, объясняя эти слова дочери.

Мать также считала, что поездка пойдет дочери на пользу и поможет ей отвлечься.

«Я думаю, Times-Herald с удовольствием отправила бы тебя и ещё одного репортёра освещать коронацию, — сказала её мать. — А если они не захотят, я хотела бы подарить тебе эту поездку, потому что думаю, что это был бы замечательный опыт для тебя».

В конце концов Джеки сдалась и увидела в этом путешествии профессиональную возможность. Она обратилась к редакторам и договорилась о задании: написать несколько материалов о коронации в дополнение к своей регулярной колонке «Inquiring Camera Girl».

Реклама

Правда, стоит отметить, что разные источники по-разному рассказывают о том, кто на самом деле оплатил поездку. Некоторые историки утверждают, что, несмотря на полученные редакционные задания, счет всё равно оплатила её мама Джанет Бувье. Подруга Джеки, Эйлин Боудойн, которая сопровождала её в поездке, вспоминала, что газета всё-таки возместила по крайней мере часть расходов, а Джеки «хранила каждый чек».

Жаклин Бувье отправилась в Великобританию на роскошном лайнере

Для своей поездки она выбрала SS United States — огромный скоростной океанский лайнер, который мог преодолеть этот маршрут всего за пять дней.

Она описывала неспешный ритм жизни на корабле: дни по-настоящему начинались только в 11 утра и были наполнены играми на палубе, просмотром фильмов, коктейльными часами и танцами в бальном зале. Как всегда внимательная наблюдательница, она фиксировала выбор одежды своих попутчиков и прислушивалась к сплетням. На борту также находились — и это особенно интересовало Джеки — герцог и герцогиня Виндзорские, бывший король Эдуард VIII и Уоллис Симпсон. Супруги сошли с корабля раньше и отправились в Париж — их не пригласили на церемонию, и они наблюдали за коронацией из своего дома.

Она остановилась в квартире одной из придворных дам Елизаветы

Когда Джеки и её подруга Эйлин сели на борт SS United States, они ещё не до конца знали, где будут жить в Лондоне. Но к моменту прибытия в Саутгемптон 27 мая их семьи уже организовали всё необходимое: проживание в квартире в Мейфере, принадлежавшей фрейлине королевы леди Абель Смит (в ту неделю она сама жила во дворце), места для просмотра коронационной процессии, приглашения в посольство США и ужина с другими американскими путешественниками.

Реклама

В Лондоне для своих материалов Джеки брала интервью у всех — от носильщиков багажа до близкого друга принца Филиппа и одной из фрейлин королевы — фиксируя их реакции на это историческое событие. Неназванная фрейлина рассказала, что им нужно было прибыть в Вестминстерское аббатство в 6:30 утра, но парикмахеры должны были быть во дворце уже в 3 часа ночи. «Мы носим тиары, знаете ли, а это требует определённого времени на подготовку», — пояснила она.

Джеки знакомилась с лондонской светской жизнью — и получила приглашение на вечеринку со звездами

Однажды вечером она отправилась танцевать в 400 Club — небольшой частный ночной клуб. Небольшие размеры делали клуб особенно эксклюзивным, и список гостей это подтверждал: в тот вечер Джеки проводила время в компании маркизов, графов и даже махараджи Джайпура.

Она также листала британский светский журнал Tatler, ища советы, как лучше всего пережить коронационную процессию: сделать педикюр, взять солнцезащитные очки и надеть небольшую шляпку. А ещё обходила местные книжные магазины, покупая книги.

Несмотря на все её личные и профессиональные связи, ей не удалось получить место внутри Вестминстерского аббатства на церемонии. Поэтому вместо этого она наблюдала, как величественная карета королевы проезжает мимо, стоя возле магазина плащей Burberry.

Коронация королевы / © Associated Press

Вечером в день коронации Джеки и её подруга отправились на роскошный бал Перл Мести в Londonderry House, приглашения на который они получили самостоятельно. Среди присутствующих были голливудские звезды, светские львицы и аристократы.

Она встретилась с королевой Елизаветой спустя восемь лет

Когда самолет приземлился в Бостоне и Джеки вошла в терминал, чтобы дождаться следующего рейса в Нью-Йорк, Джон Кеннеди уже был там, чтобы встретить её. Как оказалось, мать Джеки была права: разлука действительно укрепила чувства Джона Кеннеди и подтолкнула его официально объявить об их отношениях перед общественностью.

Следующая поездка Жаклин в Дондон состоялась через восемь лет, но уже в качестве первой леди США. Несмотря на то, что она не попала на коронацию, а лишь наблюдала за ней с улицы, впоследствии она сама оказалась в Букингемском дворце, но уже в качестве гостьи Её Величества.

© Associated Press

Новости партнеров