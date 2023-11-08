Как это было: королева Елизавета II на своем первом открытии парламента

Это произошло в ноябре 1952 года в первый год царствования королевы Елизаветы II.

Вчера сын Елизаветы – король Чарльз III с супругой королевой Камиллой – посетили государственное открытие парламента.

76-летняя Камилла блистала в своем коронационном платье от Брюса Олдфилда, который создал для нее и специальную белую накидку с вышивкой и была в бриллиантовой тиаре Елизаветы II. Это впервые Камилла вышла в свет в этом украшении.

Королева Камилла на открытии государственного парламента в 2023 году / Фото: Associated Press

В Instagram королевской семьи опубликовали видео, где показали, как король и королева по возвращении из парламента наблюдали марш военнослужащих в четырехугольнике Букингемского дворца.

Также поделились кадрами, где мама Чарльза – королева Елизавета II – впервые присутствовала на таком же мероприятии в далеком 1952 году.

Королева Елизавета II на пути к своему первому государственному открытию парламента в качестве монарха, 4 ноября 1952 года. / Фото: Getty Images

Мы нашли это фото, на нем молодая монарх запечатлена со своим четырехлетним сыном Чарльзом и мужем герцогом Эдинбургским в четырехугольнике Букингемского дворца во время марша гвардии.

Королева Елизавета II, ее сын принц Чарльз, герцог Эдинбургский в четырехугольнике Букингемского дворца во время марша гвардии посл еоткрытия государственного парламента, 1952 год / Фото: Getty Images

Королева и герцог тогда только вернулись в процессии из Палаты лордов, где Елизавета открывала первую парламентскую сессию за время своего правления. Ей тогда было всего 26 лет. А ее сыну Чарльзу на следующей неделе исполнится 75.

Король Чарльз и королева Камилла на открытии государственного парламента в 2023 году / Фото: Associated Press

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