Как это было: теплые кадры с летнего отдыха принцессы Дианы с сыновьями в Испании

Вспоминаем, как принцесса Диана и ее муж принц Чарльз вместе с сыновьями ездили в летний отпуск на Майорку.

Каждый год в августе в Пальма-де-Майорке проводят свои летние каникулы члены испанской королевской семьи. Британцы всегда были дружны с испанцами и часто приезжали погостить на Майорку именно в августе.

Принцесса Диана с сыном Гарри на отдыхе на Майорке / Фото: Associated Press

На этих архивных кадрах, которые были сделаны в августе 1987 года, запечатлены тогдашний принц Чарльз, его первая супруга принцесса Диана и два их маленьких сына – принцы Уильям и Гарри во время летнего отпуска в Испании.

Принцесса Диана и принц Чарльз в отпуске на Майорке со своими сыновьями Уильямом и Гарри, август 1987 год с членами испанской королевской семьи / Фото: Getty Images

Тогда там же отдыхал правящий король Испании Хуан Карлос I со своей женой, королевой Софией и их взрослые дети - инфанты Елена, Кристина и наследный принц Фелипе. Ныне уже не принц, а король Филипп VI также отдыхает уже со своей семьей – супругой Летицией и двумя дочерьми – принцессой Леонор и инфантой Софией в Пальма-де-Майорке.

Принцесса Диана в отпуске на Майорке со своими сыновьями Уильямом и Гарри, август 1987 год / Фото: Getty Images

А вот король Чарльз III со своей второй супругой королевой Камиллой проведут каникулы в шотландском замке Балморал, куда приедет погостить вся семья.

Принцесса Диана и принц Чарльз в отпуске на Майорке со своими сыновьями Уильямом и Гарри, август 1987 год / Фото: Getty Images

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