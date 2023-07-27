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Как это было: в этот день состоялась репетиция свадьбы Чарльза и Дианы

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
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Как это было: в этот день состоялась репетиция свадьбы Чарльза и Дианы

Принц Чарльз и Диана Спенсер в день репетиции своей свадьбы, 27 июля 1981 года / Фото: Associated Press

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза состоялась 29 июля 1981 года.

За несколько дней до этого прошла репетиция этого события. Как раз в этот день, 27 июля 1981 года, Диану Спенсер и принца Чарльза сфотографировали папарацци, когда они покидали собор Святого Павла в сопровождении принца Эндрю после репетиций свадебной церемонии в Лондоне.

На Диане было скромное платье-рубашка в принт длины миди, к нему она подобрала балетки на плоской подошве. Принц Чарльз был в костюме в полоску, белой рубашке и с галстуком, а обут в кожаные туфли.

Принц Чарльз и Диана Спенсер в день репетиции своей свадьбы, 27 июля 1981 года / © Associated Press
Принц Чарльз и Диана Спенсер в день репетиции своей свадьбы, 27 июля 1981 года / Фото: Associated Press

А уже через два дня состоялась самая громкая королевская свадьба тех времен. Церемонию описывали как "свадьбу из сказки", и она транслировалась на многих телеканалах. Брак пары продлился 15 лет, хотя разошлись Чарльз и Диана намного раньше. Предполагается, что лишь первые пять лет их брака были по-настоящему счастливыми.

Свадьба Дианы Спенсер и принца Чарльза / © Associated Press
Свадьба Дианы Спенсер и принца Чарльза / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
333
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