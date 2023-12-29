Как это было: вспоминаем, как Сара Йоркская в 90-е посещала рождественские службы в Сандрингеме

В этом году Сара Йоркская впервые за последние тридцать лет была приглашена посетить рождественскую службу и провести каникулы в Сандрингеме с королевской семьей.

Мы решили вспомнить, как раньше Сара посещала Сандрингем, когда еще была членом королевской семьи так как была замужем на средним сыном королевы Елизаветы II – принцем Эндрю.

Это фото было сделано в 1990 году. Сара в красном пальто и меховой шляпе, рядом с ней принц Эндрю в костюме и красном галстуке и возле него принцесса Диана в темно-синем костюме в полоску и широкополой шляпе. За руку Диана держит младшего сына принца Гарри.

Сара Йоркская и принцесса Диана в Сандрингеме / Фото: Getty Images

А это 1991 год, Сара и принц Эндрю идут позади принцессы Дианы и Чарльза. Диана снова с Гарри за руку. Это та самая королевская прогулка, которую члены семьи совершают каждый год по пути из дома в церковь Святой Марии Магдалины.

Сара Йоркская в Сандрингеме / Фото: Getty Images

Сара Йоркская и принцесса Диана в Сандрингеме / Фото: Getty Images

В те годы Сара и Диана были хорошими подругами и их часто фотографировали вместе. В том числе и во время зимних каникул в Сандрингеме. После развода с принцем Эндрю в 1996 году, Сара больше не являлась членом королевской семьи и ее не приглашали провести каникулы в Сандрингеме. Но в этом году король Чарльз III внес правки в правила и пригласил герцогиню Йоркскую. Кстати, если вы не знали, то после развода Сара и принц Эндрю продолжают жить вместе в коттедже Роял-лодж в Виндзоре.

Сара Йоркская и принцесса Диана в Сандрингеме / Фото: Getty Images

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