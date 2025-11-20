ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
46
Время на прочтение
1 мин

Как это красиво: шотландскую резиденцию короля Чарльза уже украсили к Рождеству

Холирудский дворец уже начали украшать к рождественским праздникам.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Холирудский дворец

Холирудский дворец / © Getty Images

В шотландском замке, который является официальной резиденцией британских монархов в Шотландии, уже начался праздничный сезон, и сотрудники дворца начали украшать елки и развешивать праздничные гирлянды.

Холирудский дворец / © Getty Images

Холирудский дворец / © Getty Images

Король Чарльз III проводит неделю в резиденции Холируд-хаус в начале лета, где у него проходят разные официальные мероприятия и церемони. Исторические покои Марии Стюарт, королевы Шотландии, XVI века, и парадные покои, используемые для официальных и государственных мероприятий, открыты для публики круглый год, за исключением времени пребывания членов королевской семьи.

Холирудский дворец / © Getty Images

Холирудский дворец / © Getty Images

Поскольку дворец является официальной королевской резиденцией в Шотландии, работы по консервации и обслуживанию дворца и аббатства возложены на шотландское правительство и проводятся от его имени Управлением по сохранению исторической среды Шотландии.

Дата публикации
Количество просмотров
46
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie