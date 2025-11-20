Как это красиво: шотландскую резиденцию короля Чарльза уже украсили к Рождеству

Холирудский дворец / © Getty Images

Реклама

В шотландском замке, который является официальной резиденцией британских монархов в Шотландии, уже начался праздничный сезон, и сотрудники дворца начали украшать елки и развешивать праздничные гирлянды.

Холирудский дворец / © Getty Images

Король Чарльз III проводит неделю в резиденции Холируд-хаус в начале лета, где у него проходят разные официальные мероприятия и церемони. Исторические покои Марии Стюарт, королевы Шотландии, XVI века, и парадные покои, используемые для официальных и государственных мероприятий, открыты для публики круглый год, за исключением времени пребывания членов королевской семьи.

Холирудский дворец / © Getty Images

Поскольку дворец является официальной королевской резиденцией в Шотландии, работы по консервации и обслуживанию дворца и аббатства возложены на шотландское правительство и проводятся от его имени Управлением по сохранению исторической среды Шотландии.