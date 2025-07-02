Как это мило: брат принцессы Кейт поделился трогательным видео с маленьким сыном

Иниго Миддлтон / © Instagram Джеймса Миддлтона

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Джеймс Миддлтон и его супруга Ализе Тевене полтора года назад стали родителями. В этом году их сыну Иниго исполниться уже два года.

В своем блоге в Instagram Джеймс поделился очень трогательным видео, показав, как его сын купается в широком ведре.

«Купание в ведре 🛁 ☀️ Что может быть лучше? Я просто хочу, чтобы я мог туда влезть!», — написал Джеймс в подписи к ролику.

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Напомним, ранее в прошлом месяце жена Джеймса — Ализе Тевене — приезжала на скачки в Аскот со своей свекровью Кэрол Миддлтон.

Кэрол Миддлтон и Ализе Тевене / © Getty Images