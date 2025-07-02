ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
606
Время на прочтение
1 мин

Как это мило: брат принцессы Кейт поделился трогательным видео с маленьким сыном

Брат принцессы Уэльской поделился очень милым видео со своими подписчиками в Instagram.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Иниго Миддлтон

Иниго Миддлтон / © Instagram Джеймса Миддлтона

Джеймс Миддлтон и его супруга Ализе Тевене полтора года назад стали родителями. В этом году их сыну Иниго исполниться уже два года.

В своем блоге в Instagram Джеймс поделился очень трогательным видео, показав, как его сын купается в широком ведре.

«Купание в ведре 🛁 ☀️ Что может быть лучше? Я просто хочу, чтобы я мог туда влезть!», — написал Джеймс в подписи к ролику.

Напомним, ранее в прошлом месяце жена Джеймса — Ализе Тевене — приезжала на скачки в Аскот со своей свекровью Кэрол Миддлтон.

Кэрол Миддлтон и Ализе Тевене / © Getty Images

Кэрол Миддлтон и Ализе Тевене / © Getty Images

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
606
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie