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Как это мило: брат принцессы Кейт поделился трогательным видео с маленьким сыном
Брат принцессы Уэльской поделился очень милым видео со своими подписчиками в Instagram.
Джеймс Миддлтон и его супруга Ализе Тевене полтора года назад стали родителями. В этом году их сыну Иниго исполниться уже два года.
В своем блоге в Instagram Джеймс поделился очень трогательным видео, показав, как его сын купается в широком ведре.
«Купание в ведре 🛁 ☀️ Что может быть лучше? Я просто хочу, чтобы я мог туда влезть!», — написал Джеймс в подписи к ролику.
Напомним, ранее в прошлом месяце жена Джеймса — Ализе Тевене — приезжала на скачки в Аскот со своей свекровью Кэрол Миддлтон.