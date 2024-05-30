Как это мило: Брижит Макрон нежно поцеловала мужа на мероприятии в Елисейском дворце

Президента Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон приняли участие в церемонии награждения студентов, которые борются с киберзапугиванием, в Елисейском дворце.

Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Associated Press

Фотографы запечатлели милый момент, как первая леди ласково взялась рукой за шею мужа и нежно поцеловала его на сцене.

Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Associated Press

Брижит была одета в темно-синий наряд с золотыми пуговицами. У нее была объемная укладка, макияж смоки-айс, золотой браслет и кольцо с бриллиантами на руке.

Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Associated Press

На Макроне был темно-синий костюм, белая рубашка и черный галстук.

Напомним, Брижит Макрон на встрече с президентскими супругами Конго появилась в светлом платье с перфорацией и украшениями от ювелирного Дома Van Cleef & Arpels.

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