Как это мило: Брижит Макрон нежно поцеловала мужа на мероприятии в Елисейском дворце

Фотографы запечатлели милый момент с президентскими супругами.
Президента Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон приняли участие в церемонии награждения студентов, которые борются с киберзапугиванием, в Елисейском дворце.
Фотографы запечатлели милый момент, как первая леди ласково взялась рукой за шею мужа и нежно поцеловала его на сцене.
Брижит была одета в темно-синий наряд с золотыми пуговицами. У нее была объемная укладка, макияж смоки-айс, золотой браслет и кольцо с бриллиантами на руке.
На Макроне был темно-синий костюм, белая рубашка и черный галстук.
Напомним, Брижит Макрон на встрече с президентскими супругами Конго появилась в светлом платье с перфорацией и украшениями от ювелирного Дома Van Cleef & Arpels.
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