Как мило: это фото королевы Летиции растрогало ее поклонников

На днях королева Летиция посещала футбольный матч в Сарагосе.
Супруга короля Филиппа VI, с которым они отпразднуют двадцатую годовщину свадьбы на этой неделе, появилась на публике в очередном стильном луке, надев белые брюки и короткий твидовый жакет, а также была традиционно без каблуков (из-за травмы).
La Reina presidió en el estadio La Romareda de Zaragoza la final de la Copa de la Reina en la que el FC Barcelona venció a la Real Sociedad. pic.twitter.com/RwOXipaoQ8— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) May 18, 2024
Публику растрогал один кадр, когда на трибунах один из футбольных фанатов дал ей подержать на руках маленького ребенка. Королева выглядела очень мило, взяв малыша на руки, а публика вокруг пыталась в этот момент запечатлеть действо на телефоны.
Отметим, обычно с младенцами на руках любит фотографироваться принцесса Уэльская Кэтрин, а вот испанскую королеву мы впервые видим за таким занятием.
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