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Как мило: это фото королевы Летиции растрогало ее поклонников

Как мило: это фото королевы Летиции растрогало ее поклонников

Королева Летиция / Фото: Getty Images

На днях королева Летиция посещала футбольный матч в Сарагосе.

Супруга короля Филиппа VI, с которым они отпразднуют двадцатую годовщину свадьбы на этой неделе, появилась на публике в очередном стильном луке, надев белые брюки и короткий твидовый жакет, а также была традиционно без каблуков (из-за травмы).

Публику растрогал один кадр, когда на трибунах один из футбольных фанатов дал ей подержать на руках маленького ребенка. Королева выглядела очень мило, взяв малыша на руки, а публика вокруг пыталась в этот момент запечатлеть действо на телефоны.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

Отметим, обычно с младенцами на руках любит фотографироваться принцесса Уэльская Кэтрин, а вот испанскую королеву мы впервые видим за таким занятием.

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