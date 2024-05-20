Как мило: это фото королевы Летиции растрогало ее поклонников

Супруга короля Филиппа VI, с которым они отпразднуют двадцатую годовщину свадьбы на этой неделе, появилась на публике в очередном стильном луке, надев белые брюки и короткий твидовый жакет, а также была традиционно без каблуков (из-за травмы).

La Reina presidió en el estadio La Romareda de Zaragoza la final de la Copa de la Reina en la que el FC Barcelona venció a la Real Sociedad. pic.twitter.com/RwOXipaoQ8 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) May 18, 2024

Публику растрогал один кадр, когда на трибунах один из футбольных фанатов дал ей подержать на руках маленького ребенка. Королева выглядела очень мило, взяв малыша на руки, а публика вокруг пыталась в этот момент запечатлеть действо на телефоны.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Отметим, обычно с младенцами на руках любит фотографироваться принцесса Уэльская Кэтрин, а вот испанскую королеву мы впервые видим за таким занятием.

Читайте также: