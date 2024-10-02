Это было мило: как маленькая девочка делала реверанс в адрес принцессы Дианы

В 1985 году уже после рождения двоих детей принцесса Уэльская Диана и принц Уэльский Чарльз отправились в тур по Италии.

Нам попалось в архивах это невероятно милое фото, на котором запечатлена маленькая девочка, которая, приветствуя принцессу Диану по прибытии в портовой город Специю в Италии вручает принцессе букет цветов, а после делает невероятно умелый (как для ее возраста) реверанс.

Принцесса Диана в Италии / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская в тот день была облачена в белое платье-пальто от Catherine Walker, шляпу от Грэма Смита и туфли-лодочки из черной кожи на невысоких каблуках. Под мышкой Диана держала клатч, у нее на пальце сверкало помолвочное кольцо с сапфиром, а волосы были уложены в безупречную прическу.

Принцесса Диана в Италии / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали вам, как выглядят идеальные, смешные и неуклюжие королевские реверансы.

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