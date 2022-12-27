Как это мило: супруги Байдены отправили украинским онкобольным детям подарки

Первая леди США показали, как она с мужем готовила подарки для детей из Украины.

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден по случаю Рождества отправили подарки украинским онкобольным детям, лечащимся сейчас в Штатах. Детей эвакуировали сюда в марте, ведь из-за российской агрессии их лечение в Украине стало невозможным.

Об этом первая леди рассказала и показала в Instagram.

Президентские супруги упаковывали подарки самостоятельно. Они также подписали открытку со словами: "Мы думаем о вас и присылаем всю нашу любовь в этот праздничный сезон".

Фото: Instagram Джилл Байден

На фото Джо и Джилл Байден засниманы рядом с большой коробкой, в которую они кладут подарки.

Фото: Instagram Джилл Байден

"В начале этого года Сент-Джуд пригласил украинских онкобольных детей в Соединенные Штаты, чтобы продолжить их лечение. Вскоре после того, как они прибыли, я пошла в Сент-Джуд, чтобы поздравить этих стойких детей и их семьи. В это Рождество мы из Джо думаем об этих семьях", — написала в сообщении Джилл.

На фото первая леди предстала в платье фиолетового цвета, а президент – в темно-синий костюм, белую рубашку и полосатый сине-желтый галстук.

Напомним, Джилл Байден прочла детям в больнице сказку.

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