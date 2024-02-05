Как ей это удалось: фотограф рассказал, как принцесса Кейт ускользнула от репортеров в день выписки

Принцесса Уэльская покинула лондонскую клинику в тот же день, что и король Чарльз, но прессе не удалось сделать ни единого кадра. Как же так получилось?

Визит Кейт Миддлтон в лондонскую больницу был с самого начала окутан тайной. Кенсингтонский дворец не рассказал о диагнозе принцессы, фотографы не смогли сделать кадры с выписки, а за время почти 14-дневного пребывания принцессы Уэльской в госпитале лишь один раз запечатлели принца Уильяма, который приезжал ее проведать.

Королевский фотограф Джеймс Ватлинг, который в тот же день был в лондонской клинике, чтобы запечатлеть виписку короля Чарльза, поделился своими мыслями в новом выпуске подкаста A Right Royal.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Ходят слухи, как слышал Джеймс, что Кейт, возможно, ускользнула незамеченной вместе со своей личной помощницей Наташей Арчер, которая была единственным членом команды Кейт, которого сфотографировали в день выписки, сообщает Hello!

36-летняя женщина, проработавшая у принцессы более 10 лет, была сфотографирована за рулем автомобиля, когда она перевозила несколько цветов, растений и подарочных пакетов, возможно, обратно в коттедж Аделаида.

У Джеймса есть своя теория о том, как Кейт могла "уехать без проблем". Он говорит: "Все, что им действительно нужно было сделать, это посадить принцессу Уэльскую в машину, в которой нельзя было узнать королевскую машину. Гарри и Меган раньше пользовались пассажирскими перевозками без опознавательных знаков - что-то подобное было бы удобно".

Король Чарльз III напомним, в этот же день появился перед камерами репортеров вместе со своей супругой королевой Камиллой.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

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