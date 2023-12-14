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Как фарфоровая кукла: первая леди Южной Кореи очаровала молодой внешностью

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
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Как фарфоровая кукла: первая леди Южной Кореи очаровала молодой внешностью

Королева Максима и король Виллем-Александр с президентской четой Южной Кореи / Фото: Getty Images

Первая леди Южной Кореи провела два дня с мужем-президентом в Амстердаме, куда их пригласила королевская семья.

Каждое появление Ким Кеон Хи на публике привлекает внимание, поскольку очень сложно поверить, что этой женщине уже 51 год. Первая леди Южной Кореи постоянно удивляет молодостью и не стало исключением ее недавнее появление в Нидерландах.

Королева Максима и король Виллем-Александр с президентской четой Южной Кореи / © Getty Images
Королева Максима и король Виллем-Александр с президентской четой Южной Кореи / Фото: Getty Images

Президентская чета встретилась с монаршей семьей Нидерландов - королевой Максимой и королем Виллемом-Александром. Президент и первая леди провели в Европе два дня.

12 декабря Ким Кеон Хи и Юн Сок Йоль присоединились к королю и королеве на официальной церемонии, состоявшейся на площади Дам в Амстердаме. Первая леди появилась на мероприятии в приталенном изумрудном пальто длины миди, которое застегивалось на пуговицы. Также на ней было плотные колготки, туфли-лодочки и черный длинный шарф. В руке Ким Кеон Хи держала небольшую черную сумку, волосы она уложила в любимую прическу, а также сделала свой любимый макияж, который превратил ее в милую фарфоровую куклу.

Ким Кеон Хи и Юн Сок Йоль / © Getty Images
Ким Кеон Хи и Юн Сок Йоль / Фото: Getty Images

Королева Максима же на мероприятии появилась в наряде синего цвета, который включал пальто, элегантную шляпу от бренда Philip Treacy, шарф и красивый бархатный клатч.

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Дата публикации
Просмотры
2521
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