Кейт и Уильям / © Associated Press

Книга откроет неизвестные подробности жизни Кэтрин, ставшей новой главной героиней династии Виндзоров и, которой предстоит стать в будущем королевой-консортом.

Кейт и Уильям поженились в 2011 году в конце апреля, а в сентябре 2012-го отправились в турне Малайзией, которое состоялось в честь празднования бриллиантового юбилея правления королевы Елизаветы II. Как раз во время этой поездки с Кейт произошла неприятная ситуация, связанная с работой папарацци, и продемонстрировавшая публике, что ее муж способен защитить свою жену.

Свадьба Кейт и Вильяма / © Associated Press

Французский журнал Closer тогда нагло опубликовал фото Кэтрин, которая загорала топлесс на частной вилле троюродного брата Уильяма, где остановилась пара. Принц Уильям свирепствовал и настоял на немедленной реакции, связавшись с бабушкой-королевой и отцом принцем Чарльзом, а также адвокатами. Но пока продолжался этот процесс произошло еще кое-что, что сильно разозлило принца.

«Уильяма разозлил твит Дональда Трампа: „Кейт Миддлтон — прекрасная женщина, но ей не стоило загорать голой. Сама виновата. Кто отказался бы сфотографировать ее и заработать кучу денег, если она загорает голой? Хватит тебе, Кейт!“, — написал тогда Трамп в соцсети.

Принцесса Кейт, принц Выльям и Дональд Трамп / © Getty Images

После этого стало известно, что принц Уильям настроен идти до конца с судебным иском. Суд состоялся в 2017 году в принц его выиграл.

«Мы с женой считали, что можем уехать во Францию и провести несколько дней на уединенной вилле, принадлежащей моему родственнику, наслаждаясь конфиденциальностью. Мы знаем Францию и французов как людей, обычно уважающих личную жизнь — не только свою, но и гостей. Поэтому нас особенно шокировала секретность съемки этих фотографий, ведь именно она стала главным признаком незаконного вторжения в нашу личную жизнь», — прокомментировал принц.

Кейт и Уильям / © Associated Press

Суд признял, что фотографии Кэтрин без лифа на частном отдыхе являются незаконным вмешательством в личную жизнь королевских супругов. Суд города Нантерр, расположенного к западу от Парижа, постановил признать журнал Closer и двух фотографов виновными, а Уильям и Кэтрин должны получить моральную компенсацию — 100 тысяч евро (91 тысяча фунтов). Кроме того, редактор журнала и СЭО издательства должны были заплатить штраф по 45 тысяч евро — максимальную сумму, предусмотренную законом.

По стандартам французского суда сумма возмещения была немалая, однако значительно меньше, чем сумма, которую требовала команда королевских супругов — полтора миллиона евро.