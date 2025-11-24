- Дата публикации
Как фото топлесс принцессы Кейт разозлили принца Уильяма: интересная история из новой биографической книги о будущей королеве-консорте
Вскоре в издательстве «Лаборатория» выйдет книга Роберта Джобсона «Кэтрин, принцесса Уэльская». Рассказываем несколько интересных подробностей, что же ожидает читателя.
Книга откроет неизвестные подробности жизни Кэтрин, ставшей новой главной героиней династии Виндзоров и, которой предстоит стать в будущем королевой-консортом.
Кейт и Уильям поженились в 2011 году в конце апреля, а в сентябре 2012-го отправились в турне Малайзией, которое состоялось в честь празднования бриллиантового юбилея правления королевы Елизаветы II. Как раз во время этой поездки с Кейт произошла неприятная ситуация, связанная с работой папарацци, и продемонстрировавшая публике, что ее муж способен защитить свою жену.
Французский журнал Closer тогда нагло опубликовал фото Кэтрин, которая загорала топлесс на частной вилле троюродного брата Уильяма, где остановилась пара. Принц Уильям свирепствовал и настоял на немедленной реакции, связавшись с бабушкой-королевой и отцом принцем Чарльзом, а также адвокатами. Но пока продолжался этот процесс произошло еще кое-что, что сильно разозлило принца.
«Уильяма разозлил твит Дональда Трампа: „Кейт Миддлтон — прекрасная женщина, но ей не стоило загорать голой. Сама виновата. Кто отказался бы сфотографировать ее и заработать кучу денег, если она загорает голой? Хватит тебе, Кейт!“, — написал тогда Трамп в соцсети.
После этого стало известно, что принц Уильям настроен идти до конца с судебным иском. Суд состоялся в 2017 году в принц его выиграл.
«Мы с женой считали, что можем уехать во Францию и провести несколько дней на уединенной вилле, принадлежащей моему родственнику, наслаждаясь конфиденциальностью. Мы знаем Францию и французов как людей, обычно уважающих личную жизнь — не только свою, но и гостей. Поэтому нас особенно шокировала секретность съемки этих фотографий, ведь именно она стала главным признаком незаконного вторжения в нашу личную жизнь», — прокомментировал принц.
Суд признял, что фотографии Кэтрин без лифа на частном отдыхе являются незаконным вмешательством в личную жизнь королевских супругов. Суд города Нантерр, расположенного к западу от Парижа, постановил признать журнал Closer и двух фотографов виновными, а Уильям и Кэтрин должны получить моральную компенсацию — 100 тысяч евро (91 тысяча фунтов). Кроме того, редактор журнала и СЭО издательства должны были заплатить штраф по 45 тысяч евро — максимальную сумму, предусмотренную законом.
По стандартам французского суда сумма возмещения была немалая, однако значительно меньше, чем сумма, которую требовала команда королевских супругов — полтора миллиона евро.