Как готовит пиццу принцесса Уэльская: очень простой рецепт

Принцесса Уэльская любит проводить время со своими тремя детьми. Одним из их любимых совместных занятий является готовка.
Не секрет, что Кейт сама часто готовит дома еду и даже любит ходить за продуктами. Однажды во время встречи с британской кулинарной писательницей Мэри Берри, Кейт рассказала, что ее дети очень любят пиццу по ее рецепту, пишет express. Делимся с вами этим простым рецептом, который состоит всего из пять ингредиентов.
Ингредиенты
- 250 г белой муки высшего сорта плюс немного для присыпки
- Одна чайная ложка сухих дрожжей быстрого действия
- Одна столовая ложка оливкового масла плюс еще для смазывания
- Один небольшой зубчик чеснока
- Пол чайной ложки соли
- 140-175 мл теплой воды
Для приготовления теста отмерьте в миску муку, дрожжи и оливковое масло. Добавьте к дрожжам чеснок и соль, а затем постепенно понемногу добавляйте воду. Перемешайте деревянной ложкой до образования мягкого теста, при необходимости добавьте еще воды.
· Выложите смесь на посыпанную мукой рабочую поверхность и замесите гладкое тесто в течение 10 минут. Смажьте большую чистую миску маслом, положите в нее тесто и накройте пищевой пленкой.
· Оставьте в теплом месте на один час или пока оно не увеличится вдвое. Когда тесто будет готово, переложите тесто на посыпанную мукой рабочую поверхность и замесите его, а потом сделайте из него круг диаметром около 30 см, оставляя его по краям немного толще, чтобы образовалась корочка пиццы.
· Выложите на лист бумаги для выпечки, разложенный на плоском противне, и добавьте пасту, сыр и начинку, которую вы любите. Принцесса Уэльская говорила, что ее дети любят овощную начинку.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие три продукта не любит король Чарльз III.
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