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Как готовит пиццу принцесса Уэльская: очень простой рецепт

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1393
Время на прочтение
2 мин
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Как готовит пиццу принцесса Уэльская: очень простой рецепт

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская любит проводить время со своими тремя детьми. Одним из их любимых совместных занятий является готовка.

Не секрет, что Кейт сама часто готовит дома еду и даже любит ходить за продуктами.  Однажды во время встречи с британской кулинарной писательницей Мэри Берри, Кейт рассказала, что ее дети очень любят пиццу по ее рецепту, пишет express. Делимся с вами этим простым рецептом, который состоит всего из пять ингредиентов.

Ингредиенты

  • 250 г белой муки высшего сорта плюс немного для присыпки
  • Одна чайная ложка сухих дрожжей быстрого действия
  • Одна столовая ложка оливкового масла плюс еще для смазывания 
  • Один небольшой зубчик чеснока
  • Пол чайной ложки соли
  • 140-175 мл теплой воды

Для приготовления теста отмерьте в миску муку, дрожжи и оливковое масло. Добавьте к дрожжам чеснок и соль, а затем постепенно понемногу добавляйте воду. Перемешайте деревянной ложкой до образования мягкого теста, при необходимости добавьте еще воды.

·        Выложите смесь на посыпанную мукой рабочую поверхность и замесите гладкое тесто в течение 10 минут. Смажьте большую чистую миску маслом, положите в нее тесто и накройте пищевой пленкой.

·        Оставьте в теплом месте на один час или пока оно не увеличится вдвое. Когда тесто будет готово, переложите тесто на посыпанную мукой рабочую поверхность и замесите его, а потом сделайте из него круг диаметром около 30 см, оставляя его по краям немного толще, чтобы образовалась корочка пиццы.

Принцесса Уэльская / © Getty Images
Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

·        Выложите на лист бумаги для выпечки, разложенный на плоском противне, и добавьте пасту, сыр и начинку, которую вы любите. Принцесса Уэльская говорила, что ее дети любят овощную начинку.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие три продукта не любит король Чарльз III.

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Дата публикации
Просмотры
1393
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