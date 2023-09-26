Как готовит пиццу принцесса Уэльская: очень простой рецепт

Принцесса Уэльская любит проводить время со своими тремя детьми. Одним из их любимых совместных занятий является готовка.

Не секрет, что Кейт сама часто готовит дома еду и даже любит ходить за продуктами. Однажды во время встречи с британской кулинарной писательницей Мэри Берри, Кейт рассказала, что ее дети очень любят пиццу по ее рецепту, пишет express. Делимся с вами этим простым рецептом, который состоит всего из пять ингредиентов.

Ингредиенты

250 г белой муки высшего сорта плюс немного для присыпки

Одна чайная ложка сухих дрожжей быстрого действия

Одна столовая ложка оливкового масла плюс еще для смазывания

Один небольшой зубчик чеснока

Пол чайной ложки соли

140-175 мл теплой воды

Для приготовления теста отмерьте в миску муку, дрожжи и оливковое масло. Добавьте к дрожжам чеснок и соль, а затем постепенно понемногу добавляйте воду. Перемешайте деревянной ложкой до образования мягкого теста, при необходимости добавьте еще воды.

· Выложите смесь на посыпанную мукой рабочую поверхность и замесите гладкое тесто в течение 10 минут. Смажьте большую чистую миску маслом, положите в нее тесто и накройте пищевой пленкой.

· Оставьте в теплом месте на один час или пока оно не увеличится вдвое. Когда тесто будет готово, переложите тесто на посыпанную мукой рабочую поверхность и замесите его, а потом сделайте из него круг диаметром около 30 см, оставляя его по краям немного толще, чтобы образовалась корочка пиццы.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

· Выложите на лист бумаги для выпечки, разложенный на плоском противне, и добавьте пасту, сыр и начинку, которую вы любите. Принцесса Уэльская говорила, что ее дети любят овощную начинку.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие три продукта не любит король Чарльз III.

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