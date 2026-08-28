Как Харальд V стал королём Норвегии без коронации 35 лет назад

Король Харальд V / © Getty Images

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Харальд стал королём 17 января 1991 года после смерти отца, короля Олафа V, а 21 января принёс конституционную присягу в Стортинге.

21 января 1991 года Харальд принес присягу в качестве нового короля Норвегии перед норвежским парламентом в Осло / © Getty Images

23 июня 1991 года в Нидароском соборе в Тронхейме состоялась торжественная церемония коронации короля Норвегии Харальда V и королевы Сони. Это событие стало важной страницей в истории современной норвежской монархии и продолжило традицию, заложенную королём Олавом V в 1958 году.

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В отличие от коронации, которая предполагает торжественное возведение монарха на престол, церемония посвящения носила прежде всего религиозный характер. Король и королева сами стремились принять в ней участие, желая получить Божье благословение перед исполнением своих государственных обязанностей.

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«Получить Божье благословение на наш труд — и преклонить колени там, где это самое благословение в свое время получили мой отец и дедушка, — было для меня огромным источником силы», — говорилтогда Харальд.

Церемония

Нидароский собор в Тронхейме имеет особое значение для норвежской монархии, поскольку именно здесь на протяжении веков проводились важные церковные церемонии, связанные с норвежскими королями.

Когда король и королева вошли в собор, их встретили епископ Нидароский Финн Вагле и епископ Ослоский Андреас Аарфлот. Епископ Вагле приветствовал короля словами: «Да благословит Господь твой вход и твой выход ныне и во веки веков». Процессия прошла по центральной части собора, после чего король и королева заняли свои места на коронационных тронах, датированных 1818 годом.

После торжественной речи и чтения библейских текстов король Харальд подошёл к главному алтарю и опустился на колени. Епископ Вагле возложил руку на голову короля и произнес молитву посвящения, прося Бога благословить Харальда V, укреплять его и направлять в исполнении его высоких и ответственных обязанностей.

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23 июня 1991 года состоялась торжественная церемония коронации короля Норвегии Харальда V и королевы Сони / © Getty Images

Затем к главному алтарю подошла королева Соня. Она также опустилась на колени, а епископ произнес молитву с просьбой к Богу помочь ей использовать свои способности на благо страны и её народа. После этого епископ произнес молитву за короля и королеву. После исполнения королевского гимна он прочитал благословение:

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога и общение Святого Духа да будут с вами. Аминь».

Экскурсия по стране после церемонии

В связи с церемонией миропомазания король и королева совершили 10-дневное путешествие по южной Норвегии, по окончании которого вернулись в Осло на королевской яхте «Норге». В следующем году вся королевская семья совершила 22-дневное путешествие по четырём самым северным губерниям страны.

Традиция совершать поездку по стране в связи с церемонией коронации берет свое начало еще в Средневековье. Тогда короли путешествовали по стране, чтобы получить знаки почтения и клятву верности от своих подданных.

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