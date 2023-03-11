Как хороша: премьер-министр Эстонии подчеркнула стройную фигуру фиолетовым платьем

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас приняла участие в коалиционных переговорах в Таллинне.

Там политик предстала в эффектном аутфите. На ней было закрытое фиолетовое платье длины миди с рукавами три четверти и ремешком на талии. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру Каллас.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Свой лук премьер дополнила темными лакированными туфлями с серебряными пряжками и на стойких каблуках.

Кая сделала укладку с локонами и нежный макияж. На шее у нее была деликатная бриллиантовая подвеска на тонкой цепочке, а на руках – браслет из этого комплекта, часы и кольцо с бриллиантом.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Напомним, Кая Калла появилась на саммите ЕС в Брюсселе в голубо-сером платье длины миди и белых замшевых туфлях.

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