Как хороша: премьер-министр Эстонии подчеркнула стройную фигуру фиолетовым платьем

Кайя Каллас во время переговоров продемонстрировала красивый образ.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас приняла участие в коалиционных переговорах в Таллинне.
Там политик предстала в эффектном аутфите. На ней было закрытое фиолетовое платье длины миди с рукавами три четверти и ремешком на талии. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру Каллас.
Свой лук премьер дополнила темными лакированными туфлями с серебряными пряжками и на стойких каблуках.
Кая сделала укладку с локонами и нежный макияж. На шее у нее была деликатная бриллиантовая подвеска на тонкой цепочке, а на руках – браслет из этого комплекта, часы и кольцо с бриллиантом.
Напомним, Кая Калла появилась на саммите ЕС в Брюсселе в голубо-сером платье длины миди и белых замшевых туфлях.
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