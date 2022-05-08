"Как хорошо слышны голоса друзей": Елена Зеленская пообщалась с первыми леди Литвы и Франции

"Как хорошо слышны голоса друзей": Елена Зеленская пообщалась с первыми леди Литвы и Франции

Первая леди Украины рассказала, как прошли ее видеоконференции с Дианой Науседене и Брижит Макрон.

В своем Instagram Елена Зеленская рассказала, о том, что, созданный в прошлом году в Киеве клуб первых леди и джентльменов мира показал свою мощную силу в теперешних трагических обстоятельствах. Первая леди Украины поблагодарила жен лидеров Литвы и Франции за то, как быстро они откликнулись на войну в Украине, и за то, как приняли у себя украинских женщин и детей – они уже пошли в местные сады и школы.

Диана Науседене / Associated Press

По словам Елены, в Литве изменили восемь законов, чтобы украинцы могли пользоваться всеми преимуществами граждан этой страны, в том числе бесплатными лекарствами и медицинской помощью.

В Вильнюсе создается совершенно новый проект - украинский центр.Там будут языковые курсы, возможности для получения психологической помощи. Центр задумывается как место проведения конференций, встреч, чтобы помощи гражданам Украины.

Диана Науседене / Associated Press

Супругу президента Франции Зеленская поблагодарила за помощь детям с онкологией. Уже 45 таких детей приняли на лечение клиники Франции. Во французских школах – уже 14 тысяч 300 украинских учащихся.

"Спасибо, друзья! Жду, когда сможем обняться при личной встрече." - написала Елена Зеленская.

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